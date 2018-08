Polizeidirektion Landau / Offenbach an der Queich-PKW Brand

Offenbach an der Queich-PKW Brand

Landau - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau - PKW-Brand in Offenbach bei Landau

Am 27.08.2018 gegen 00:50 Uhr kam es zum Brand von zwei nebeneinander geparkten PKW auf einem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Franz-Matt-Straße in Offenbach an der Queich. Ein PKW brannte komplett aus, der weitere PKW wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuge sind sichergestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat heute das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Landau übernommen. Eine Aussage zur Brandursache und dem Entstehungsort ist gegenwärtig noch nicht möglich. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Brandursache einen Brandsachverständigen eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

