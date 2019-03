Polizeidirektion Landau / Offenbach, K40, 28.2.2019, 19.20h ...

Offenbach, K40, 28.2.2019, 19.20h Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Offenbach - Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignete sich am 28.2.2019, gegen 19.20 Uhr auf der K40 bei der Einmündung zur Neumühle. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K40 in Richtung Hochstadt und kollidierte an der Einmündung mit einem als Linksabbieger aus der Neumühle kommenden 26-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser hatte die Vorfahrt des auf der K40 fahrenden Pkw missachtet. Beide Pkw-Fahrer mussten mit schweren Verletzungen nach der Erstversorgung in die Landauer Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw. Für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die K40 für 1 Stunde voll gesperrt werden.

