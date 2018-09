Polizeidirektion Landau / Offenbach - Täterfestnahme nach ...

Offenbach - Täterfestnahme nach Einbruchsdiebstahl in Bäckerei

Offenbach - In der Nacht zum 28.09.2018, gegen 00:10 Uhr, brachen zwei 25 und 26-jährige männliche Täter in eine Bäckereifiliale in Offenbach ein. Die beiden Täter konnten noch in der Nähe des Tatortes, auf frischer Tat durch Kräfte der Polizeidirektion Landau festgenommen werden. Die polizeilichen Maßnahmen wurden von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Die Ermittlungen zu der Tat dauern noch an.

