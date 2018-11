Polizeidirektion Landau / Ottersheim: Brandstiftung auf Feld ...

Ottersheim: Brandstiftung auf Feld zwischen Ottersheim und Offenbach

Ottersheim - Zu einer Brandstiftung auf einem abgelegenen Feld zwischen Ottersheim und Offenbach kam es am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr. Auf dem Feld befand sich loses Stroh, welches vermutlich durch einen unbekannten Täter angezündet wurde. Die Feuerwehr war mit 13 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell gelöscht. Bereits am 04.11.2018 kam es in der Nähe zu einem Brand von Holzabfällen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 zu melden.

