Polizeidirektion Landau / PKW kracht in Hauswand

PKW kracht in Hauswand

Lingenfeld - Ein 82-jähriger PKW Fahrer verwechselte am Samstagmorgen ersten Ermittlungen zufolge das Gas,- mit dem Bremspedal und krachte in der Germersheimer Straße, frontal in eine Hauswand. Der PKW Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand Totalschaden, die Hauswand wurde nur leicht beschädigt. Aus dem verunfallten PKW liefen Betriebsstoffe aus, welche durch die Feuerwehr Lingenfeld beseitigt wurden. Die Fahrbahn in Richtung Germersheim musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.