Polizeidirektion Landau / Pritschenwagen angezündet

Pritschenwagen angezündet

Neuburg am Rhein - Am 13.04.2018, um kurz vor 23.00 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle der Polizeiinspektion Wörth einen Pkw-Brand in der Schulstraße. Von den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei konnte das gemeldete Fahrzeug nur noch im Vollbrand festgestellt werden, so dass ein Totalschaden in Höhe von ca. 25 000 Euro vorliegt. Nach Löschung des Pritschenwagens ergaben sich erste Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Noch in der gleichen Nacht konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Dieser musste auf Grund seines hier gezeigten renitenten Verhaltens sogar zeitweise in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

