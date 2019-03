Polizeidirektion Landau / Ranschbach, Förlenberg, 19.3.19, ...

Ranschbach, Förlenberg, 19.3.19, 14.00 Uhr Missglückte Landung eines Gleitschirmfliegers

Ranschbach - Ein 68-jähriger Gleitschirmflieger hatte sich am Dienstagnachmittag (19.3.19, 14.00 Uhr) in der Gemarkung Ranschbach, Am Förlenberg in den Bäumen verfangen. Der Gleitschirmflieger konnte von der Höhenrettungsgruppe aus ca. 15 Metern Höhe unverletzt geborgen werden.

