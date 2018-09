Polizeidirektion Landau / Ranschbach: Vermisstensuche ...

Ranschbach: Vermisstensuche erfolgreich beendet

Ranschbach - 2. September 2018, 20.50 Uhr Am späten Sonntagabend wurde ein 85-jähriger Mann aus Annweiler von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet. Der Mann war zunächst mit seiner Ehefrau bei Ranschbach in den Weinbergen zu Fuß unterwegs und hatte sich verlaufen bzw. seine Frau hatte ihn aus den Augen verloren. Da der Mann Diabetiker war und auf Medikamente angewiesen ist, bestand eine erhebliche Gesundheitsgefahr. Suchmaßnahmen wurden sofort eingeleitet. Bei der Suche wurden auch ein Personensuchhund und ein Hubschrauber der hessischen Polizei mit Wärmebildkamera eingesetzt. Nachdem der Hubschrauber bereits eine halbe Stunde die Weinberge um Ranschbach abgeflogen hatte, meldete sich ein Anwohner, der eine ältere, leicht verwirrte Person in der Weinstraße gesehen hatte. Hierbei handelte es sich um den Gesuchten, der kurze Zeit später entdeckt und vom Rettungsdienst mit Unterzuckerung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es besteht aber keine Lebensgefahr.

