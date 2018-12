Polizeidirektion Landau / Raubdelikt am frühen Abend

Raubdelikt am frühen Abend

Landau - Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 05.12..2018:

Bereits am 03.12.2018 gegen 19.45 Uhr wurde ein 71-jähriger Mann Opfer eines Raubüberfalls. Über den Rettungsdienst wurde bekannt, dass das Opfer wegen einer Platzwunde über einem Auge behandelt wurde und man von einem Sturz ausging. Erst im Verlauf der Behandlung erzählte der Mann, dass er umgestoßen worden sei und seine Umhängetasche fehlen würde. Der Vorfall habe sich im Bereich der Langstraße in Landau abgespielt. Eine Zeugin berichtete noch, dass sie den unbekannten Täter nur kurz gesehen habe. Er habe eine dicke Statur und sei mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze bekleidet gewesen. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landau unter Telefon 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

