Polizeidirektion Landau / Rheinzabern: Einbruch über die ...

Rheinzabern: Einbruch über die Terrassentür

Landau - Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 19.03.2019:

Bisher unbekannte Täter nutzen am Montag, den 18.03.2019 zwischen 13.15 Uhr und 23.00 Uhr die Abwesenheit der Wohnungsinhaber, um in ein Haus in Rheinzabern, An den Tongruben, einzubrechen. Nach bisherigen Ermittlungen zerschlugen die Täter eine Scheibe an der Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes, um ins Haus zu gelangen. Im Haus entwendeten sie dann eine geringe Menge Bargeld und Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

