Polizeidirektion Landau / Rhodt - Unfallflucht

Rhodt - Unfallflucht

Rhodt - Vermutlich beim Vorbeifahren blieb gestern Morgen (20.1.08.2018, 04.30 Uhr) in der Neugasse ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug an einem Zeitungsrohr, welches an der Traufröhre befestigt war, hängen und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

