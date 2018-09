Polizeidirektion Landau / Rinnthal: Flächenbrand am Sportplatz

Rinnthal: Flächenbrand am Sportplatz

Rinnthal - 1. September 2018, 17 Uhr Am Samstag musste die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften zu einem Flächenbrand in der Nähe des Sportplatzes ausrücken. Eine Fläche von ca. 10 m² war in Brand geraten, weil ein Rinnthaler Bürger an drei Stellen Holzreste verbrannt hatte und anschließend die Glutnester auseinanderzog. Die Feuerwehr löschte den Brand bevor er sich ausbreiten konnte.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-235 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.