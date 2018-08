Polizeidirektion Landau / Rinnthal: Motoradfahrer verunfallt ...

Rinnthal: Motoradfahrer verunfallt im Wellbachtal

Rinnthal - 26. August 2018, 17.15 Uhr Am Sonntagnachmittag befuhr eine Gruppe von vier Motorradfahrern das Wellbachtal von Johanniskreuz in Richtung Rinnthal. Auf der Talfahrt verlor ein 26-jähriger aus der Gruppe in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Yamaha und schleuderte in die Böschung. Schwer verletzt blieb der Mann aus dem Kreis Ludwigshafen auf der Fahrbahn liegen. Er wurde erstversorgt und dann in ein Landauer Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und für die Säuberung der Straße war das Wellbachtal für 45 Minuten gesperrt.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-235 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.