Polizeidirektion Landau / Rinnthal: Motorradfahrer gesucht

Rinnthal: Motorradfahrer gesucht

Rinnthal - 21. August 2018, 19.15 Uhr Weil er einem entgegenkommenden Motorradfahrer im Wellbachtal ausweichen musste, kam es am Montagabend zu einem Unfall. Ein 42-jähriger Opel-Fahrer war im Wellbachtal in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve zwei Motorradfahrer entgegenkamen. Der letzte der Beiden lehnte sich in der Kurve mit dem Oberkörper soweit über die Mittellinie, dass der Autofahrer gezwungen war nach rechts auszuweichen. Dabei stieß der Autofahrer an die Leitplanke und beschädigte sich die gesamte Beifahrerseite. Der Schaden dürfte bei rund 6.000 Euro liegen. Die beiden Motorradfahrer fuhren weiter. Möglicherweise hatten sie den Unfall nicht bemerkt. Der unfallverursachende Kradfahrer führte eine schwarze Supersportmaschine. Er trug einen schwarzen Motorradkombi und einen schwarzen Helm. Die beiden Motorradfahrer sowie weitere Unfallzeugen können sich bei der Polizeiwache Annweiler unter der Telefonnummer 06346 - 96460 melden.

