Polizeidirektion Landau / Rollerdiebstahl

Rollerdiebstahl

Berg (Pfalz) - In der Nacht vom Freitag den 12.01.2018 auf Samstag den 13.01.2018 kam es zum Diebstahl eines Motorrollers in Berg. Unbekannte entwendeten den Motorroller vom Typ Nova Motors, welcher im Hof eines Privatanwesens in der Kettelerstraße abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter 07271-92210 zu melden.

