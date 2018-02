Polizeidirektion Landau / Rülzheim - Einbruch im Streichelzoo ...

Rülzheim - Einbruch im Streichelzoo in Rülzheim

Rülzheim - Zu einem Einbruch in den Streichelzoo in Rülzheim kam es am Montagmorgen, gegen 3.20 Uhr. Unbekannte Täter hebelten eine Tür im rückwärtigen Bereich des Vereinsheims auf. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

