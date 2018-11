Polizeidirektion Landau / Rülzheim: versuchter Einbruchsdiebstahl

Rülzheim: versuchter Einbruchsdiebstahl

Germersheim - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom Freitag, 16.11.2018 auf Samstag 17.11.2018 das Hoftor eines Einfamilienhauses in Rülzheim aufzuhebeln und so in das Hofinnere zu gelangen. Offensichtlich wurde der oder die Täter bei der Tat gestört, denn das Haus wurde nicht angegangen. Das Hoftor wurde jedoch beschädigt und somit ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Germersheim unter der 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de

