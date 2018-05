Polizeidirektion Landau / Sachbeschädigung an 6 Fahrzeugen

Sachbeschädigung an 6 Fahrzeugen

Zeiskam - In der Nacht vom 18./19.05.2018 wurden in Zeiskam zwischen 19 und 11 Uhr 6 Fahrzeuge beschädigt. Die PKW´s waren in der Siedlungsstraße entlang der Beifahrerseite zerkratzt worden. Auffällig war die Tatsache, dass an allen PKW´s der Spruch "Du bist doof" eingekratzt wurde. Sachschaden dürfte insgesamt mind. 5000 Euro betragen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Germersheim unter 07274/9580 zu melden

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.