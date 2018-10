Polizeidirektion Landau / Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Landau, 19.10.18, 18.25 Uhr - Am 19.10.2018 um 18.25 Uhr kam es in Landau in der Herrmann-Sauter-Straße zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Ein bisher unbekannter männlicher Täter trat auf die Straße und hat aus unbekanntem Grund, per Karatekick ein langsam vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Mann fußläufig in Richtung Thomas-Nast-Straße. Der Fahrzeugführer beschreibt den Mann wie folgt: 25-30 Jahre alt, muskulös, schwarz gekleidet, trug dunklen Rucksack, vermutlich stark alkoholisiert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1000EUR.

Hinweise erbittet die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

