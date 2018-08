Polizeidirektion Landau / Sachbeschädigung an Pkw

Sachbeschädigung an Pkw

Sankt Martin, Mühlstraße - Ein von Montag, 13.08.2018, 12:00 Uhr bis Dienstag, 14.08.2018, 12:00 Uhr in der Mühlstraße in Sankt Martin geparkter Pkw BMW aus dem Kreis SÜW wurde in diesem Zeitraum durch unbekannte Täter auf der Fahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 EUR. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum genannten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

