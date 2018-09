Polizeidirektion Landau / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Germersheim - Zu einer Sachbeschädigung an einem PKW kam es in der Zeit zwischen dem 24.09. gegen 16:00 Uhr bis 27.09. gegen 08:30 Uhr. Der 56 Jahre alte Geschädigte aus dem Kreis Germersheim stellte seinen Opel Corsa auf dem AOK-Parkplatz in Germersheim ab. Als er zu diesem zurückkehrte, wies die Heckklappe eine derartige Delle mit einer Schuhabdrucksspur auf, dass der Kofferraum nur noch schwer geöffnet werden konnte.

Die Polizei Germersheim erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Täters führen. Hinweise hierzu liegen derzeit keine vor.

