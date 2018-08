Polizeidirektion Landau / Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Essingen: 26.08.2018, 0:40 Uhr - Am 26.08.2018, gegen 0:40 Uhr, kam es in 76879 Essingen, im Rahmen der Essinger Kerwe, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täter traten gegen den abgestellten Transporter (Hyundai, weiß) des Geschädigten und beschädigten dabei die seitliche Schiebtür.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

