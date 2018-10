Polizeidirektion Landau / Sachbeschädigung an VW Multivan

Sachbeschädigung an VW Multivan

76829 Landau in der Pfalz - 04.10.2018, 19:30 Uhr -> 05.10.2018, 08:00 Uhr Von Donnerstag auf Freitag Nacht wurde der Beifahrer-Außenspiegel abgetreten, sowie die Beifahrertür und Kotflügel eines LD- Multivan in der Straße Südring zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf 500,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter 06341/287-0.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau Thomas Sewohl Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.