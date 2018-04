Polizeidirektion Landau / - Sachbeschädigungen an ...

(Edenkoben) - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Edenkoben - Am 16.04.2018, gegen 23.30 Uhr, teilten namentlich bekannte Zeugen der Polizei in Edenkoben per Notruf mit, dass eine 3 köpfige Gruppe Heranwachsender /Jugendlicher im Bereich Bahnhofstraße in Edenkoben unterwegs sei und an den dort geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abtreten würde. Beim Eintreffen der Polizei an der besagten Örtlichkeit konnten 3 Personen, 2 Männer und eine junge Frau, wie zuvor beschrieben, angetroffen und kontrolliert werden. Bei der näheren Nachschau in der Bahnhofstraße konnten insgesamt zehn Fahrzeuge festgestellt werden, bei denen die Außenspiegel abgetreten wurden. Der Gesamtschaden dürfte ca. EUR 2.000.- betragen.

Die beiden jungen Männer und die junge Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Pressemeldung der Polizeiinspektion Edenkoben

