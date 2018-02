Polizeidirektion Landau / Sachbeschädigungen an Pkw

Sachbeschädigungen an Pkw

Landau - In der Zeit vom 01.02.2018, 16:30 Uhr - 02.02.2018, 11:50 Uhr kam es in 76829 Landau, im Bereich der Linienstraße / Landwehrstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Bislang unbekannte Täter beschädigten die auf der Straße abgestellten Fahrzeuge durch Abtreten des linken bzw. Außenspiegels.

Bisher wurden 2 Strafanzeigen auf hiesiger Dienststelle aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 750,- EUR.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzten.

