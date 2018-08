Polizeidirektion Landau / Schafjagd erweist sich als harmlos

Schafjagd erweist sich als harmlos

Neuburg am Rhein - Ein anonymer Anrufer teilte am Montag, dem 21.08.2018, um 10.50 Uhr, bei der Polizeiinspektion Wörth mit, dass auf einer Weide in der Nähe des Kehlwegs mehrere Männer Schafe jagen würden. Vor Ort konnte der Eigentümer der Schafe angetroffen werden. Dieser gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass seine Schafe aus dem Gehege ausgebrochen waren und er sie wieder ins Gehege zurückgetrieben hatte.

