Polizeidirektion Landau / Scheue Pferde ausgebüchst

Scheue Pferde ausgebüchst

Steinweiler - Am 01.09.2018 gegen 16:00 Uhr wurden zwei Pferde in einem Vorgarten in Steinweiler grasend festgestellt. Zeitgleich meldete sich die besorgte Besitzerin und meldete ihre beiden Pferde, Schnippe und Ricco, als vermisst. Dem pferdeflüsternden Beamten gelang es Schnippe und Ricco einzufangen und der Besitzerin wohlbehalten zu übergeben.

