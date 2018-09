Polizeidirektion Landau / Schlägerei vor Gaststätte

Schlägerei vor Gaststätte

Bad Bergzabern - Am 02.09.2018 um 05:30 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Weinstraße in Bad Bergzabern zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen alkoholisierten Männern. Mehrere Beteiligte schlugen nach einem Wortgefecht auf einen 28-jährigen Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße ein. Als ihm ein Bekannter zu Hilfe eilen wollte, wurde auch dieser mit Faustschlägen traktiert. Beide wurden hierdurch leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden

