Polizeidirektion Landau / Schwegenheim: Verkehrsunfall zum ...

Schwegenheim: Verkehrsunfall zum Verhängnis geworden

Schwegenheim - Ein 37-jähriger Autofahrer übersah am Donnerstagmittag bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr in Schwegenheim ein anderes Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 2000 Euro. Bei der Überprüfung des Unfallverursachers stellte sich heraus, dass ihm bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an: Eva Eichenlaub Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.