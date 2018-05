Polizeidirektion Landau / Schweigen-Rechtenbach: Bei Einbruch ...

Schweigen-Rechtenbach: Bei Einbruch in Wohnhaus Schmuck gestohlen

Schweigen-Rechtenbach - Am frühen Sonntagabend verständigte ein Anwohner der Hauptstraße von Schweigen die Polizei, dass in den letzten Tagen in sein Wohnhaus eingebrochen wurde. Vor Ort stellten die Beamte fest, dass im rückwärtigen Bereich des Anwesens ein Kellereingang aufgehebelt worden war. Sämtliche Räume waren durchwühlt, aus einer Schatulle wurde Schmuck entwendet. Täterhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343-9334-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.