Polizeidirektion Landau / Schwerer Verkehrsunfall 25.04.2018, ...

Schwerer Verkehrsunfall 25.04.2018, 11.30 Uhr

Landau - Gegen 11.30 Uhr befuhr die 68-jährige Fahrerin eines Pkw Smart die L 509 von Landau kommend in Richtung Offenbach. Kurz vor dem zweiten Kreisverkehr kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Im Anschluss beschleunigte das Fahrzeug, gelangte wieder auf die Fahrbahn des in Richtung Landau führenden Verkehrs und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Die Pkw-Fahrerin erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzu gezogen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.