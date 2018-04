Polizeidirektion Landau / Schwerer Verkehrsunfall nach ...

Schwerer Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Bellheim - Am Samstagmittag fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Pkw von Westheim nach Bellheim. Beim Möbelhaus in Bellheim kreuzte plötzlich eine 77-jährige Autofahrerin die Straße und übersah den von rechts kommenden Mann. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der Pkw des 63-jährigen überschlug und mitten auf der Straße auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus; die Dame wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ca. 10.000EUR Sachschaden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen/Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-0 E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.