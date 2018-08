Polizeidirektion Landau / Sogenannte Dachrinnenreiniger ...

Sogenannte Dachrinnenreiniger entwenden Schmuck und Besteck im Wert von 5000 EUR

Landau - Bereits am 23.08.2018 gegen 09:00 Uhr wurde eine 85-jährige Frau aus Landau Opfer eines Diebstahles von sog. Dachrinnenreinigern. Zwei Männer boten dem Opfer die Reinigung der Dachrinne an ihrem Haus für 30 EUR an. Nach Erledigung der Arbeit ließ die Dame die beiden Männer in ihr Anwesen.

Nach einem Gespräch mit ihrer aufmerksamen Nachbarin stellte die 85-Jährige einige Tage später fest, dass ihre Schmuckgegenstände und hochwertiges Essbesteck aus dem Keller und Wohnzimmer im Gesamtwert von ca. 5000 EUR durch die beiden Männer entwendet wurden.

Beide Tatverdächtigen sind ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß und waren dunkel gekleidet. Ein Täter ist von schmaler Statur, hat einen dunklen Teint und kurze schwarze Haare. Der andere Täter ist kräftig, Bartträger und hat helles Kopfhaar. Beide entfernten sich vom Anwesen des Opfers mit einem grünen Kleinbus.

Informationen, wie sie sich vor den Machenschaften von Kriminellen schützen können, finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Die Kriminalinspektion Landau bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter kilandau@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder 06341 287-302.

