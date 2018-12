Polizeidirektion Landau / St. Martin - Einbruch in ...

St. Martin - Einbruch in Hotelgaststätte und Vinothek

St. Martin - Von Sonntag (02.12.2018, 23 Uhr) auf Montag (03.12.208, 08.30 Uhr) drangen unbekannte Täter in der Maikammerer Straße in eine Hotelgaststätte ein, brachen verschiedene Schränke und Rollcontainer auf und entwendeten Bargeld. Anschließend konnten sie unerkannt fliehen. Bei einem weiteren Einbruchsdiebstahl in der Maikammerer Straße verschafften sich Unbekannte über eine Glasschiebetür Zugang in eine Vinothek, brachen mit einem Hebelwerkzeug eine Kasse auf und plünderten das Bargeld. Anschließend wurde die darüber liegende Terrassentür aufgehebelt und weitere Geschäftsräume nach Bargeld abgesucht. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl in der Totenkopfstraße besteht, wird derzeit geprüft. Die Polizei sucht Zeugen oder Hinweisgeber, die im Tatzeitraum oder davor verdächtige Personen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

