Polizeidirektion Landau / St. Martin - Körperverletzung

St. Martin - Körperverletzung

St. Martin - Am 25.08.2018, gegen 00:45 Uhr, klingelte ein blutüberströmter Mann in Unterwäsche an einem Anwesen in der St. Martiner Totenkopfstraße und bat um Hilfe. Offenbar hatte der 74jährige Tourist eine handfeste Auseinandersetzung mit seinem 49jährigen Sohn. Er flüchtete dann aus dem Hotelzimmer, konnte sich aber nicht an den Namen der Unterkunft erinnern. Schuld an den Erinnerungslücken dürfte der Alkoholisierungsgrad von 1,79 Promille, verursacht durch guten Pfälzer Wein, gewesen sein. Der 74jährige wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht und dort ärztlich versorgt. Die genauen Verletzungen sind hier nicht bekannt. In der ermittelten Unterkunft konnte der noch betrunkenere Sohn angetroffen werden, dessen Angaben jedoch nicht zur Klärung des Sachverhaltes beitrugen. Einen Atemalkoholtest wollte er nicht machen. Kampf- und Blutspuren sowie beschädigte Gegenstände konnten im Zimmer der beiden festgestellt werden und bestätigten eine körperliche Auseinandersetzung. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 49jährigen wurde eingeleitet.

