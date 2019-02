Polizeidirektion Landau / Standkontrolle der Polizei Edenkoben ...

Standkontrolle der Polizei Edenkoben (493017/22022019/1216)

Edenkoben - Am 22.02.2019 wurde in der Staatsstraße in Edenkoben eine Standkontrolle zur Überwachung des Verkehrs durchgeführt. Neben zahlreichen Fahrern, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, wurden zwei weitere bei der Handybenutzung während der Fahrt erwischt. Ebenfalls waren 4 Fahrzeuge technisch nicht vollkommen in Ordnung. Auch wurde ein 20-jähriger Fahrer aus Landau festgestellt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Für ihn war die Fahrt an dieser Stelle zu Ende.

