Polizeidirektion Landau / Straßenlaterne übersehen

Straßenlaterne übersehen

76751 Jockgrim - Eine 39jährige Renault-Fahrerin stieß am Freitag, 23.03.18 gegen 17:30 Uhr beim Wenden gegen eine Straßenlaterne im Bereich des Parkplatzes der Verbandsgemeindeverwaltung 76751 Jockgrim. Hierbei verursachte sie an der Laterne augenscheinlich einen relativ geringen Schaden von etwa 100.-EUR; der Schaden an ihrem eigenen Fahrzeug wird hingegen auf etwa 2000.-EUR geschätzt.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Telefon: 07271-92210

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.