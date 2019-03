Polizeidirektion Landau / Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung

Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung

B 9, BAB 65 - B9 (Limburgerhof) bis BAB 65 (AS Deidesheim), 08.03.2019, 15:10 Uhr - 15:30 Uhr. Auf der hiesigen Dienststelle wurde auf der Strecke B 9 (Limburgerhof) bis zur Anschlussstelle Deidesheim auf der BAB 65 ein grobes Fehlverhalten eines weißen Mercedes Kombi Fahrers angezeigt. Der Fahrer des PKW Mercedes nötigte andere Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und versuchte rechts zu überholen, so dass es fast zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/955-0 und unter piedenkoben@polizei.rlp.de melden.

