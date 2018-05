Polizeidirektion Landau / Tandemfahrer begeht Unfallflucht

Tandemfahrer begeht Unfallflucht

Landau - Der Fahrer eines Tandemfahrrades lehnte vehement eine polizeiliche Unfallaufnahme ab und flüchtete anschließend von der Unfallstelle, nachdem er am Freitag, gegen 11 Uhr in der Maximilianstraße auf ein bremsendes Auto aufgefahren war. Hierbei soll sich der Tandemfahrer auch Verletzungen an der linken Hand und Ellenbogen zugezogen haben. Zeugen gegenüber hätte er angegeben, in Richtung Offenbach unterwegs zu sein. Der Mann wird auf zirka 60 Jahre geschätzt, sei schlank und habe kurze graue Haare. Bei dem Fahrrad hätte es sich um ein weißes Tandemfahrrad mit Gepäckträger gehandelt. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

