Polizeidirektion Landau / Tödlicher Verkehrsunfall B 10

Tödlicher Verkehrsunfall B 10

Rinnthal - Am 22.08.2018, 07.11 Uhr, überquerte ein 87-jähriger Fußgänger aus dem Kreis Südwestpfalz die B 10 in Höhe der Ausfahrt des Parkplatzes Rinnthal. Hierbei wurde der Fußgänger von einem LKW erfasst, welcher die B 10 in Richtung Landau befuhr. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme war die B 10 bis 11.00 Uhr voll gesperrt.

