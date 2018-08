Polizeidirektion Landau / Tödlicher Verkehrsunfall bei ...

Tödlicher Verkehrsunfall bei Offenbach an der Queich

Offenbach an der Queich - Kurz nach 17 Uhr kam ein Lkw auf der Nordumgehung von Offenbach (L509) aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer des Lkw verstarb noch an der Unfallstelle und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Der Beifahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ortsumgehung war für mehrere Stunden gesperrt, ein Gutachter wurde mit der Unfallrekonstruktion beauftragt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen und Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Landau Michael Schreiber, PHK Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.