Polizeidirektion Landau / Tresor aufgebrochen

Tresor aufgebrochen

Maximiliansau - In der Nacht zum Dienstag, dem 21.08.2018, wurde durch bislang unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Straße Im Woog eingebrochen. In einem Büroraum wurde gewaltsam ein Tresor geöffnet, aus dem die Tageseinnahmen und das Wechselgeld entwendet wurden. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-43 Telefax 07271 9221-63 piwoerth.sbe@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.