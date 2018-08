Polizeidirektion Landau / Truneknheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Truneknheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Scheibenhardt / Pfalz - Am Donnerstag, dem 30.08.2108, um 11.15 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang in Scheibenhardt einen 20-jährigen Autofahrer, bei dem Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt werden konnten. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-63 piwoerth.sbe@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.