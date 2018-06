Polizeidirektion Landau / Unfall auf der A 65

Unfall auf der A 65

Wörth am Rhein - Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein Lkw-Fahrer trotz Sonntagsfahrverbot die A 65 von Landau kommend in Richtung Karlsruhe. Ebenso widerrechtlich fuhr ein Leichtkraftradfahrer an der Anschlussstelle Rohrbach auf die Autobahn in dieselbe Fahrtrichtung auf. Als sich der Zweiradfahrer bereits auf der Autobahn befand, näherte sich von hinten der Lkw-Fahrer, welcher durch sein Navigationsgerät kurzfristig abgelenkt war, und fuhr dem Leichtkraftrad hinten auf. Dieser stürzte und zog sich Abschürfungen und Kratzer an den Händen zu.

