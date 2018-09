Polizeidirektion Landau / Unfall im Begegnungsverkehr - ...

Unfall im Begegnungsverkehr - Unfallbeteiligter flüchtet

Sankt Martin, L514 - Eine 46 Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim befuhr am Freitag, 21.09.2108 gegen 15:10 Uhr mit ihrem Pkw Ford die L514 von Elmstein kommend in Richtung Sankt Martin. Kurz vor der Totenkopfhütte kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus Richtung Sankt Martin entgegen. Da die Straße an dieser Stelle sehr schmal ist, berührten sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Die Frau hielt an, um nach ihrem Schaden zu schauen. Der andere Unfallbeteiligte mit einem dunkelgrauen Kleinwagen mit KL- Kennzeichen fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Am Spiegel der Frau entstand ein Schaden von ca. 100EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

