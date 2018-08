Polizeidirektion Landau / Unfall mit Sattelzug glimpflich ...

Unfall mit Sattelzug glimpflich ausgegangen

Wörth am Rhein - Ein 58-jähriger Sattelzug-Fahrer fuhr am Mittwoch, dem 29.10.2018, um 07.50 Uhr, auf der B 10 in Fahrtrichtung Karlsruhe Höhe Maximiliansau, im sogenannten Wörther Trog, von der mittleren Fahrspur nach rechts auf die rechte Fahrspur. Hierbei übersah er einen Kleinwagen und drückte diesen gegen die Schutzplanke. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.

