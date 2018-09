Polizeidirektion Landau / Unfall unter Alkoholeinfluss an der ...

Unfall unter Alkoholeinfluss an der Wilhelmsruhe

Jockgrim - An der Einmündung der Landstraße 540 in die Kreisstraße 10 an der Wilhelmsruhe missachtete ein 60-jähriger Autofahrer am Mittwoch, dem 19.09.2018, um 08.10 Uhr, die Vorfahrt einer 50-jährigen Autofahrerin. Sie hatte die Kreisstraße 10 von Jockgrim in Richtung Wörth befahren und war bevorrechtigt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der 60-Jährige unter Alkoholein-wirkung stand. Ein Test ergab 0,52 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins erforderlich war. Der Sachschaden wurde auf etwa 15000 Euro geschätzt.

