Polizeidirektion Landau / Unfall verursacht und weiter gefahren

Unfall verursacht und weiter gefahren

Maikammer - Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Fahrzeugs, als er am Freitag im Zeitraum von 10-18 Uhr in Maikammer gegen die Hauswand eines Wohnhauses in der Weinstraße Nord prallte. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall geben können werden gebeten sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Edenkoben Telefon: 06323-955-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.