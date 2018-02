Polizeidirektion Landau / Unfallflucht

Unfallflucht

Annweiler - Am Dienstag, 27.02.2018, zwischen 10.45 Uhr und 11.10 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Annweiler ein blauer Opel Zafira beschädigt. Der Fahrzeughalter hatte seinen PKW auf der rechten Seite in unmittelbarer Nähe der Bäckerei Neu geparkt. Als er zu seinem PKW zurückkam stellte er einen Schaden an der hinteren rechten Stoßstange fest. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen die etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiwache Annweiler Tel.: 06346-964619 melden.

