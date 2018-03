Polizeidirektion Landau / Unfallflucht

Unfallflucht

Bad Bergzabern - Am 17.03.18, gegen 15:40 Uhr, musste die Fahrerin eines grauen Mercedes, B-Klasse, in der Kurfürstenstr., vor der Einfahrt in den Kreisverkehr Landauer Str., wegen des verkehrsbedingten Rückstaus anhalten. Hierbei fuhr der nachfolgende Pkw auf. Als die 75-jährige Fahrerin des Mercedes ausstieg um mit dem Unfallverursacher Kontakt aufzunehmen, scherte dieser aus und fuhr einfach davon. Vom verursachenden Pkw ist derzeit nur bekannt, dass es sich um einen weißen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen handelt. Der Sachschaden beträgt mindestens 2500 EUR. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.-Nr. 06343/93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de

